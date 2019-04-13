Капчак: сделаем всё возможное, чтобы подписать новый контракт с Уокером

Генеральный менеджер «Шарлотт Хорнетс» Митч Капчак заявил, что сохранение разыгрывающего Кембы Уокера станет приоритетной задачей клуба в межсезонье. 1 июля 28-летний баскетболист станет неограниченно свободным агентом.

«Мне кажется, Уокер хочет выступать за «Шарлотт». Сделаем всё возможное, чтобы подписать с ним новый контракт. Но эта ситуация наполовину зависит от него», — приводит слова Капчака ESPN.

Кемба был выбран «Хорнетс» под общим 9-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации в 2011 году.

В нынешнем сезоне Уокер набирал 25,6 очка, отдавал 5,9 передачи, собирал 4,4 подбора, а также совершал 1,2 перехвата и выполнял 0,4 блок-шота за 34,9 минуты в среднем за игру.

«Шарлотт» завершил регулярный чемпионат на 9-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из штата Северная Каролина не вышла в плей-офф в третий раз подряд.