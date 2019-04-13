Источник: Гриффин станет новым президентом «Нью-Орлеана»

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» и Дэвид Гриффин близки к заключению сделки, по условиям которой 46-летний специалист станет президентом клуба по баскетбольным операциям, сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Ранее Гриффин работал генеральным менеджером «Кливленд Кавальерс». В 2016 году команда из штата Огайо стала чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, обыграв в финале плей-офф «Голден Стэйт Уорриорз» (4-3).

Ожидается, что первой задачей Дэвида в «Пеликанс» станет обмен форварда Энтони Дэвиса, который сообщил о желании сменить клуб ещё в конце января.

«Нью-Орлеан» завершил регулярный чемпионат на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда из штата Луизиана в 82 матчах одержала 33 победы и потерпела 49 поражений.