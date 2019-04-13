«Лейкерс» и «Чикаго» провели переговоры об обмене Болла

«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз» провели начальные переговоры об обмене разыгрывающего калифорнийцев Лонзо Болла, сообщает Chicago SunTimes.

Клубы начали обсуждать сделку после публичного заявления представителей Болла, что «Чикаго» будет одним из приоритетных вариантов для игрока, если «Лейкерс» захотят с ним расстаться.

В нынешнем сезоне Лонзо принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата. Средние показатели 21-летнего баскетболиста составили 9,9 очка, 5,4 передачи, 5,3 подбора, 1,5 перехвата и 0,4 блок-шота за 30,3 минуты.

«Лейкерс» завершили нынешний сезон на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 встречах калифорнийцы одержали 37 побед и потерпели 45 поражений.