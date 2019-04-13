Казинс рассказал, чего ожидает от первого в карьере плей-офф

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс поделился ожиданиями от первого в карьере плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

«Очевидно, что в плей-офф более высокие ставки. Каждое владение имеет значение. Интенсивность возрастает. На площадке будет более интенсивный баскетбол. С этим у меня всё в порядке», — приводит слова Казинса ESPN.

Демаркус стал игроком «Голден Стэйт» летом 2018 года, заключив с калифорнийском клубом однолетнее соглашение на сумму $ 5,3 млн. Ранее центровой защищал цвета «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Сакраменто Кингз».

В первом раунде плей-офф «Уорриорз» встретятся с «Лос-Анджелес Клипперс». Первый матч серии состоится в Окленде на «Оракл-Арене» 14 апреля, начало — в 3:00 мск.