Плаза: «Зенит» достоин того, чтобы бороться за победу в матче с УНИКСом

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего матча против УНИКСа.



«Когда ты проигрываешь несколько раз одному сопернику, по теории вероятности ты становишься все ближе к победе над ним! Если говорить серьёзно, то конечно, УНИКС — очень серьёзный оппонент. У них хорошо укомплектованный состав, игроки с хорошим международным опытом. Я считаю, что они проводят просто потрясающий сезон. Предстоящий матч — возможность посмотреть, стали ли мы лучше за прошедшее время.



Кроме того, нельзя забывать, что после Казани нам предстоит выезд в Таллин посреди недели, а мы довольно давно не играли в цикле двух игр в неделю. Я вижу, как ребята работают на тренировках, доволен их отдачей. Мы достойны того, чтобы на равных противостоять УНИКСу и бороться за победу», — приводит слова Плазы официальный сайт команды.

