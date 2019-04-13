Лукич: помним, как «Автодор» вынес нас на домашней площадке

Завтра, 14 апреля, в Саратове состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Автодор» примет «Нижний Новгород». В преддверии противостояния ожиданиями от встречи поделился наставник нижегородцев Зоран Лукич, рассказав о сильных сторонах соперника.

«Мы хорошо помним, как «Автодор» вынес нас на домашней площадке. С новым тренером Евгением Пашутиным эта команда продолжает гнуть свою линию, играя в быстрый и атакующий баскетбол. Они очень комфортно чувствуют себя в фазе нападения и легко могут набрать сто очков за матч.

Учитывая турнирное положение «Автодора» в таблице Единой Лиги ВТБ перед стартом плей-офф, у них нет права на ошибку. Наша концентрация завтра должна быть на достаточном уровне, а ключом к успеху станет командное взаимодействие. Игроки передней и задней линий должны помогать друг другу. Если выполним это, то будем иметь шансы на победу", — приводит слова специалиста официальный сайт «Нижнего Новгорода».