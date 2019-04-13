Буденхольцер — лучший тренер сезона в НБА по версии коллег

Главный тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер признан лучшим тренером сезона в НБА по версии коллег, сообщает ESPN. Награда Ассоциации тренеров НБА вручается по итогам голосования наставников всех 30 команд лиги, при этом никто из участников опроса не может отдавать голос за себя.

Буденхольцер провёл первый сезон во главе «Милуоки Бакс». С ним команда выиграла регулярный чемпионат, одержав 60 побед в 82 матчах. Команда из Висконсина выиграла регулярный чемпионат в третий раз в истории.

Что касается Буденхольцера, то он повторил личный рекорд регулярных чемпионатов. В сезоне 2014/2015, возглавляя «Атланту Хоукс», он также привёл коллектив из Джорджии к 60-ти победам и первому месту в Восточной конференции.