Прифтис: «Зенит» — хорошая команда, которая жёстко играет в защите

Завтра, 14 апреля, в Казани состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС примет «Зенит». В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился наставник хозяев Димитрис Прифтис, отметивший сильные стороны соперников.

«Это будет сложная игра. «Зенит» — хорошая команда, жёстко играет в защите и организованно в нападении. Нам нужно сконцентрироваться, играть умно и с энергией. В этой части сезона мы должны показывать стабильность и согласованность в нашей игре. В преддверии плей-офф это очень важно», — приводит слова специалиста официальный сайт УНИКСа.

Ожиданиями от встречи поделился также защитник УНИКСа Павел Сергеев.

«Зенит» — очень опасная команда, в игре с которой нельзя расслабляться ни на минуту. Для нас задача остаётся такой же, как и в предыдущих матчах: быть предельно сконцентрированными на протяжении всего матча, играть в свою игру, агрессивно в защите и умно в нападении с хорошим движением мяча», — сказал баскетболист.