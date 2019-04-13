«Сакраменто Кингз» и Уолтон договорились о подписании контракта

Люк Уолтон станет главным тренером «Сакраменто Кингз». Стороны договорились о подписании контракта до завершения сезона-2022/23, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Сэм Эймик.

Во главе команды Уолтон заменит уволенного недавно Дэйва Йоргера. «Сакраменто Кингз» завершил сезон на девятом месте в Западной конференции и в тринадцатый раз подряд не сумел выйти в плей-офф, что является худшим показателем в лиге.

Что касается Уолтона, то он лишь 12 апреля официально лишился должности главного тренера в «Лос-Анджелес Лейкерс». Стороны объявили об обоюдном расторжении контракта, хотя ряд СМИ сообщил, что на самом деле Уолтон был уволен.

Люк Уолтон возглавлял «озёрников» на протяжении трёх сезонов. За годы работы с командой Уолтон добился с ней 98 побед и проиграл в 148 встречах. Нынешний сезон стал лучшим за последние несколько лет, тем не менее «Лейкерс» завершил его на 10-м месте в Западной конференции и не выполнил поставленной цели по выходу в плей-офф.

Стоит отметить, что это был единственный опыт работы Уолтона в качестве главного тренера команды. До работы в «Лейкерс» он входил в тренерский штаб «Голден Стэйт Уорриорз» и во время болезни Стива Керра исполнял обязанности главного тренера.