Стивен Карри вышел на 1-е место по количеству точных трёхочковых в плей-офф

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри, реализовав 8 трёхочковых в первом матче серии первого раунда с «Лос-Анджелес Клипперс», довёл их общее количество в плей-офф НБА за карьеру до 386 (4,2 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Рэя Аллена и вышел на 1-е место в истории лиги по этому показателю. Для этого Карри понадобилось провести 91 встречу.



Из действующих баскетболистов ближайшими к 31-летнему Карри являются форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (370 дальних попаданий в плей-офф) и атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон (305).



Матч завершился домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 121:104. После неё «Уорриорз» повели в серии — 1-0. Карри в этой встрече набрал 38 очков, совершил 15 подборов, отдал 7 передач и поставил блок-шот за 37 минут.

38 очков Карри помогли «Голден Стэйт» с победы начать серию с «Клипперс»