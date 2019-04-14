Амир Джонсон оштрафован за использование мобильного на скамейке во время матча

«Филадельфия Сиксерс» оштрафовала резервного центрового Амира Джонсона за то, что он пользовался мобильным телефоном, сидя на скамейке запасных во время первого матча первого раунда плей-офф НБА с «Бруклин Нетс», сообщает ESPN. Джонсон просмотрел сообщение на экране телефона и показал его сидевшему рядом центровому Джоэлу Эмбииду — в это время команда проигрывала 16 очков.



По правилам лиги, баскетболистам запрещено пользоваться мобильными телефонами на скамейке во время игры.



Главный тренер «Филадельфии» Бретт Браун и генеральный менеджер организации Элтон Брэнд назвали поведение Джонсона недопустимым. Игрок извинился за проступок.



По словам Эмбиида, центровой читал сообщение о состоянии здоровья больной дочери.



Встреча завершилась домашним поражением «Сиксерс» со счётом 102:111, и теперь они уступают в серии — 0-1. Джонсон не принимал участия в матче.

«Бруклин» победил «Филадельфию» и открыл счёт в серии плей-офф