Сокрушительный данк К. Дюранта и шикарный пас Ст. Карри — в топ-10 дня в НБА

Мощные данки атакующего защитника «Бруклин Нетс» Кэриса Леверта, разыгрывающего «Сан-Антонио Спёрс» Деррика Уайта и лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, роскошный проход разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея, шикарный пас не глядя разыгрывающего «Голден Стэйт» Стивена Карри и его же сверхдальний трёхочковый, сокрушительное добивание сверху мощного форварда «Орландо Мэджик» Аарона Гордона, а также эффектная скидка за спину и победный бросок из-за дуги его партнёра по команде разыгрывающего Ди Джея Огастина оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня первого раунда плей-офф НБА.

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