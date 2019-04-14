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Сокрушительный данк К. Дюранта и шикарный пас Ст. Карри — в топ-10 дня в НБА

Сокрушительный данк К. Дюранта и шикарный пас Ст. Карри — в топ-10 дня в НБА
Баскетбол / НБА

Мощные данки атакующего защитника «Бруклин Нетс» Кэриса Леверта, разыгрывающего «Сан-Антонио Спёрс» Деррика Уайта и лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, роскошный проход разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея, шикарный пас не глядя разыгрывающего «Голден Стэйт» Стивена Карри и его же сверхдальний трёхочковый, сокрушительное добивание сверху мощного форварда «Орландо Мэджик» Аарона Гордона, а также эффектная скидка за спину и победный бросок из-за дуги его партнёра по команде разыгрывающего Ди Джея Огастина оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня первого раунда плей-офф НБА.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.

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