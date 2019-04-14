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Дорелл Райт: набирать по 12—14 очков в Европе, всё равно что по 22 — в НБА

Дорелл Райт: набирать по 12—14 очков в Европе, всё равно что по 22 — в НБА
Баскетбол / НБА

Лёгкий форвард «Локомотива-Кубань» Дорелл Райт высказал мнение о разнице между баскетболом в НБА и в Евролиге.

«В Евролиге больше ориентируются на командную игру. Редко кому-то удаётся набрать больше 20 очков за матч. Чаще несколько баскетболистов записывают в актив по 8—12 очков. Это впечатляет. Набирать по 12—14 очков в среднем за игру в Европе, всё равно что по 22 — в НБА.

Многие не понимают, почему на драфте НБА выбирают молодых игроков из Европы, которые набирают по 6 очков за игру. Но в Европе намного сложнее забивать. Тут очки достаются потом и кровью, в то время как в НБА баскетбол — больше шоу», – приводит слова Райта Eurohoops.

Форвард выступал в НБА в течение 11 сезонов и однажды становился чемпионом.

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