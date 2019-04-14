Куртинайтис: ЦСКА выиграет серию с «Басконией» со счётом 3:1

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в которой московский ЦСКА сразится с «Басконией». По словам специалиста, «армейцы» пройдут испанский барьер и снова станут участниками «Финала четырёх».

«Думаю, ЦСКА выиграет — 3-1, потому что у них больше опыта. «Финал четырёх» пройдет в Витории, и для «Басконии» это очень хороший стимул, но всё же по мастерству ЦСКА выше, несмотря на не очень хорошую игру в конце регулярного сезона. Возможно, дело в усталости или нехватке игроков. Результат был хорош, но они не показывали той игры, к которой мы привыкли», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».

Первая встреча ЦСКА и «Басконии» состоится 16 апреля в Москве.