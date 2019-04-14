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Микки считает, что ЦСКА пройдёт «Басконию» в четырёх матчах

Микки считает, что ЦСКА пройдёт «Басконию» в четырёх матчах
Баскетбол / Евролига

16 апреля в Москве состоится первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором ЦСКА примет «Басконию». Ожиданиями от серии в целом поделился форвард «Химок» Джордан Микки. По словам американца, ЦСКА, вероятнее всего, справится с коллективом из Испании и вновь станет участником «Финала четырёх».

«Ставлю на ЦСКА. Они давно играют вместе, все игроки не первый год знают друг друга. В их составе много ярких звёзд, к тому же они показывают командный баскетбол. Думаю, ЦСКА возьмёт серию в четырёх матчах, счёт будет 3-1», — приводит слова Микки официальный сайт «Химок».

Напомним, «Химки» не сумели квалифицироваться в плей-офф Евролиги. По итогам регулярного чемпионата команда заняла тринадцатое место.

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