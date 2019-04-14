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«Калев» разгромил «Парму» в Единой лиге ВТБ

«Калев» разгромил «Парму» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ

«Калев» одержал победу в матче Единой лиги ВТБ с «Пармой». Встреча, проходившая в Перми, завершилась победой гостей со счётом 105:75. По итогам первой половины встречи гости обеспечили преимущество в пять очков, а после перерыва довели счёт до разгромного.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Калева» Арнет Моултри, набравший 22 очка. 21 очко в составе «Калева» на счету Чавона Льюиса. У хозяев лучшую результативность продемонстрировал Кен Браун, записавший в актив 15 очков.

После этой победы «Калев» занимает 15-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 11 побед в 23 матчах. «Парма» с 4 победами в 23 встречах занимает предпоследнюю строчку.

В следующем туре «Калев» сыграет с «Зенитом», а «Парма» встретится с УНИКСом.

Единая лига ВТБ
14 апреля 2019, воскресенье. 15:30 МСК
Парма
Пермь, Россия
75 : 105
(22:23, 20:24, 15:29, 18:29)
Калев
Таллин, Эстония
Парма: Браун - 15, Келли - 10, Лазарев - 9, Жмако - 9, Блумс - 8, Буланов - 8, МакЛин - 5, Шуховцов - 4, Платунов - 4, Шейко - 3, Ткаченко, Бондаренко
Калев: Моултри - 22, Льюис - 21, Ротен - 16, Китсинг - 12, Дорбек - 11, Миркович - 8, Курбас - 7, Кангур - 4, Линч - 3, Салаш - 1, Сокк, Кеедус
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