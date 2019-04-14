«Калев» разгромил «Парму» в Единой лиге ВТБ

«Калев» одержал победу в матче Единой лиги ВТБ с «Пармой». Встреча, проходившая в Перми, завершилась победой гостей со счётом 105:75. По итогам первой половины встречи гости обеспечили преимущество в пять очков, а после перерыва довели счёт до разгромного.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Калева» Арнет Моултри, набравший 22 очка. 21 очко в составе «Калева» на счету Чавона Льюиса. У хозяев лучшую результативность продемонстрировал Кен Браун, записавший в актив 15 очков.

После этой победы «Калев» занимает 15-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 11 побед в 23 матчах. «Парма» с 4 победами в 23 встречах занимает предпоследнюю строчку.

В следующем туре «Калев» сыграет с «Зенитом», а «Парма» встретится с УНИКСом.