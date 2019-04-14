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«Бостон» обыграл «Индиану» и вышел вперёд в серии

«Бостон» обыграл «Индиану» и вышел вперёд в серии
Баскетбол / НБА

«Бостон Селтикс» одержал победу в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Индианой Пэйсерс». Встреча, проходившая в Бостоне, завершилась победой хозяев со счётом 84:74. Переломной стала третья четверть матча, которую «Бостон» выиграл со счётом 26:8.

Самыми результативными игроками матча стали Кайри Ирвинг и Маркус Моррис. Каждый из них набрал по 20 очков. Лучшим в составе «Индианы» стал Кори Джозеф, набравший 14 очков.

«Бостон» вышел вперёд в серии (1-0). Второй матч 1/4 финала Востока состоится 18 апреля. Встреча будет проходить в Бостоне.

Напомним, «Бостон» занял четвёртое место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата НБА. «Индиана» финишировала в Восточной конференции на пятой строчке.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
14 апреля 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
84 : 74
(20:20, 18:25, 26:8, 20:21)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бостон Селтикс: Ирвинг - 20, Моррис - 20, Тейтум - 15, Хэйворд - 10, Хорфорд - 10, Розир - 5, Браун - 2, Бэйнс - 2, Уонамэйкер, Тайс, Ябуселе, Оджелей, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Джозеф - 14, Богданович - 12, Эванс - 8, Мэттьюз - 8, Сабонис - 7, Янг - 7, Коллисон - 6, Тёрнер - 5, Холидей - 3, Макдермотт - 2, Лиф - 2, Самнер, О'Куинн
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