«Бостон» обыграл «Индиану» и вышел вперёд в серии

«Бостон Селтикс» одержал победу в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Индианой Пэйсерс». Встреча, проходившая в Бостоне, завершилась победой хозяев со счётом 84:74. Переломной стала третья четверть матча, которую «Бостон» выиграл со счётом 26:8.

Самыми результативными игроками матча стали Кайри Ирвинг и Маркус Моррис. Каждый из них набрал по 20 очков. Лучшим в составе «Индианы» стал Кори Джозеф, набравший 14 очков.

«Бостон» вышел вперёд в серии (1-0). Второй матч 1/4 финала Востока состоится 18 апреля. Встреча будет проходить в Бостоне.

Напомним, «Бостон» занял четвёртое место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата НБА. «Индиана» финишировала в Восточной конференции на пятой строчке.