«Портленд» с победы начал серию с «Оклахомой», несмотря на трипл-дабл Уэстбрука

В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашней площадке принимал «Оклахома-Сити Тандер» и победил со счётом 104:99 (39:25, 15:23, 22:21, 28:30).

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Главным героем встречи стал разыгрывающий «Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард, который набрал 30 очков. В активе Энеса Кантера 20 очков и 18 подборов. 24 очка набрал защитник Си Джей Макколлум.

Самым результативным в составе «Оклахомы» стал форвард Пол Джордж, на счету которого 26 очков. Трипл-дабл из 24 очков, 10 передач и 10 подборов оформил Расселл Уэстбрук.

Таким образом, «Портленд» открыл счёт в четвертьфинальной серии — 1-0. Вторая встреча команд состоится 17 апреля и также пройдёт в Портленде.