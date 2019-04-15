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«Портленд» с победы начал серию с «Оклахомой», несмотря на трипл-дабл Уэстбрука

«Портленд» с победы начал серию с «Оклахомой», несмотря на трипл-дабл Уэстбрука
Баскетбол / НБА

В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашней площадке принимал «Оклахома-Сити Тандер» и победил со счётом 104:99 (39:25, 15:23, 22:21, 28:30).

Календарь плей-офф НБА

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард, который набрал 30 очков. В активе Энеса Кантера 20 очков и 18 подборов. 24 очка набрал защитник Си Джей Макколлум.

Самым результативным в составе «Оклахомы» стал форвард Пол Джордж, на счету которого 26 очков. Трипл-дабл из 24 очков, 10 передач и 10 подборов оформил Расселл Уэстбрук.

Таким образом, «Портленд» открыл счёт в четвертьфинальной серии — 1-0. Вторая встреча команд состоится 17 апреля и также пройдёт в Портленде.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
14 апреля 2019, воскресенье. 22:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
104 : 99
(39:25, 15:23, 22:21, 28:30)
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 30, Макколлум - 24, Кантер - 20, Амину - 10, Карри - 8, Худ - 5, Тёрнер - 2, Харклесс - 2, Коллинс - 2, Леонард - 1, Лейман, Лябисье, Саймонс
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 26, Уэстбрук - 24, Адамс - 17, Шрёдер - 11, Ноэль - 8, Грант - 8, Фергюсон - 3, Моррис - 2, Фелтон, Диалло, Надер, Бертон, Паттерсон
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