Василий Карасёв: Брэндон Дженнингс разрушил коллектив в «Зените»

Бывший главный тренер «Зенита» Василий Карасёв считает приглашение в команду разыгрывающего Брэндона Дженнингса одной из причин проблем в начале сезона.



«Я изначально был категорически против подписания Брэндона и озвучил все возможные риски руководству клуба. В итоге меня не послушали, а все худшие опасения сбылись. Игрок, который сегодня хочет играть, а завтра нет, в одной игре защищается, в другой нет, не может быть полезен для команды. Не спорю, индивидуально он очень сильный. Но матчи показали, что если с ним играть жёстко, как это, например, сделал «Локомотив-Кубань» на старте чемпионата, то Дженнингс начинает психовать и только вредить партнёрам. Понимаете, не всегда звёздные игроки из НБА способны приспособиться к европейскому баскетболу. Мы отчислили Дженнингса, «Локо» расстался с Айзеей Уайтхедом. Но самое главное, когда такой игрок находится в команде, то разрушается коллектив. Дженнингс разрушил коллектив в «Зените», причём это не только моё мнение», – цитируют Карасёва «Известия».

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