Шикарный финт Рубио против Хардена – в топ-5 дня в НБА

Стремительный фланговый проход разыгрывающего «Юты Джаз» Рики Рубио, во время которого он шикарным финтом с переводом мяча за спиной обыграл Джеймса Хардена, эффектный блок-шот одной рукой мощного форварда «Индианы Пэйсерс» Таддеуса Янга пытавшемуся исполнить данк из-под кольца Элу Хорфорду, невероятный сверхдальний трёхочковый в высоком прыжке разыгрывающего «Бостон Селтикс» Терри Розира через руки соперника на последних секундах четверти, а также два сокрушительных данка на любой вкус лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня первого раунда плей-офф НБА.

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