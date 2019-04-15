Драммонд установил новый антирекорд НБА в матче с «Милуоки»

Центровой «Дейтрот Пистонс» Андре Драммонд обновил антирекорд НБА в первом матче серии плей-офф с «Милуоки Бакс». Встреча завершилась со счётом 121:86 в пользу «Бакс», клуб из Милуоки повёл в серии (1-0). Сам Драммонд в этой встрече отметился показателем «-45». Центровой провёл на поле 26 минут, после чего был удалён из-за стычки с Яннисом Адетокумбо. Игрок «Детройта» толкнул соперника.

Предыдущий рекорд плей-офф НБА принадлежал Дрэймонду Грину, который в одном из матчей «Голден Стэйт Уорриорз» отметился показателем «-43».

Вторая встреча команд состоится 18 апреля и также пройдёт в Милуоки. «Детройт» по итогам регулярного чемпионата НБА занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Милуоки» финишировал на первом месте.