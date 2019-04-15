Игрок УНИКСа отказывается платить алименты и требует ДНК-тест на отцовство

Защитник казанского УНИКСа Евгений Колесников обвиняется в отказе от выплаты алиментов своей бывшей девушке Инне Совковой, сообщает юридическая компания «Гордон и Сыновья».



В 2011 году Инна родила спортсмену сына ровно в день его рождения 26 декабря. Спустя полгода Евгений сказал, что он больше не любит Инну, хочет жить отдельно от неё с ребёнком, но готов участвовать в его воспитании и обеспечивать материально. Надо сказать, что, по словам спортсмена, его материальное состояние стало ухудшаться практически с каждой неделей. Поэтому через пару недель баскетболист снова передумал и сообщил, что не будет никаким образом помогать, так как ему самому сейчас тяжело. Все проблемы матери и сына – это их личные проблемы, которые не должны его касаться. Последующие шесть лет пара жила отдельно, Евгений всё это время не виделся с сыном.



Совкова подала в суд и выиграла процесс. Было вынесено решение о взыскании 1/6 доли от общего заработка спортсмена.После этого, по словам Инны Совковой, Колесников пытался отомстить бывшей гражданской супруге, например, заказав 150 пицц в одной из доставок.



В конечном итоге Колесников подал иск об оспаривании отцовства. На данный момент проводится экспертиза ДНК.