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30 очков Райта помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Астану»

30 очков Райта помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Астану»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Астана» смогла успешно начать встречу, к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в одно очко. Однако уже во второй четверти краснодарцам удалось совершить рывок и на большой перерыв уйти с преимуществом в семь очков.

В третьем игровом отрезке «Астана» смогла отыграть три очка, однако заключительная четверть соталась за краснодарцами, что и позволило им выиграть встречу. Итоговый счёт матча — 93:83 (19:20, 30:22, 21:24, 23:17) в пользу краснодарской команды.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дорелл Райт, набравший 0 очков. В составе хозяев отличился Кеннет Хортон, набравший 22 очка.

Единая лига ВТБ
15 апреля 2019, понедельник. 17:00 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
83 : 93
(20:19, 22:30, 24:21, 17:23)
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Астана: Хортон - 22, О'Брайен - 19, Холт - 17, Дженкинс - 14, Клеммонс - 4, Жигулин - 3, Гаврилов - 2, Гросселл - 2, Бажин, Щербак, Марчук, Майдекин
Локомотив-Кубань: Райт - 30, Понитка - 23, Фалль - 9, Маклин - 8, Д. Кулагин - 8, Фридзон - 6, Джонсон - 6, Рэндл - 3, Щербенев, Платонов, Ивлев, Ильницкий
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