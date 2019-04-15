30 очков Райта помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Астану»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Астана» смогла успешно начать встречу, к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в одно очко. Однако уже во второй четверти краснодарцам удалось совершить рывок и на большой перерыв уйти с преимуществом в семь очков.



В третьем игровом отрезке «Астана» смогла отыграть три очка, однако заключительная четверть соталась за краснодарцами, что и позволило им выиграть встречу. Итоговый счёт матча — 93:83 (19:20, 30:22, 21:24, 23:17) в пользу краснодарской команды.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дорелл Райт, набравший 0 очков. В составе хозяев отличился Кеннет Хортон, набравший 22 очка.