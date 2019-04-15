Доневалд: горжусь своими парнями в матче с «Астаной»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казахстанской«Астаной».



«Тяжёлая игра, как мы и ожидали. Она была насыщена единоборствами, что тоже не стало для нас сюрпризом. Больше всего меня порадовал командный дух. Все сражались друг за друга, каждый отдавал на площадке свой максимум, и это стало залогом победы. Я горжусь своими парнями и поздравляю болельщиков с победой!» — приводит слова Боба Доневалда официальный сайт краснодарской команды.



Встреча завершилась со счётом 93:83 (20:19, 22:30, 24:21, 17:23) в пользу краснодарцев. Самым результативным игроком матча стал Доррел Райт, набравший 30 очков.