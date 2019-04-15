Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Доневалд: горжусь своими парнями в матче с «Астаной»

Доневалд: горжусь своими парнями в матче с «Астаной»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казахстанской«Астаной».

«Тяжёлая игра, как мы и ожидали. Она была насыщена единоборствами, что тоже не стало для нас сюрпризом. Больше всего меня порадовал командный дух. Все сражались друг за друга, каждый отдавал на площадке свой максимум, и это стало залогом победы. Я горжусь своими парнями и поздравляю болельщиков с победой!» — приводит слова Боба Доневалда официальный сайт краснодарской команды.

Встреча завершилась со счётом 93:83 (20:19, 22:30, 24:21, 17:23) в пользу краснодарцев. Самым результативным игроком матча стал Доррел Райт, набравший 30 очков.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент