Понитка: «Астана» в этом сезоне очень хороша

Защитник «Локомотива-Кубань» Матеуш Понитка прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казахстанской«Астаной».



«В Нур-Султане играть непросто, здешний зал отличается от привычных своими масштабами. Кроме того, «Астана» в этом сезоне очень хороша. Но мы следовали плану на игру, сражались до конца и добыли победу. Как сказал тренер в раздевалке, каждый из нас внёс вклад в этот успех. Так и есть на самом деле» — приводит слова Матеуша Понитки официальный сайт краснодарской команды.



Встреча завершилась со счётом 93:83 (20:19, 22:30, 24:21, 17:23) в пользу краснодарского коллектива. Самым результативным игроком матча стал Доррел Райт, набравший 30 очков.