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«Валенсия» стала победителем Еврокубка

«Валенсия» стала победителем Еврокубка
Баскетбол / Еврокубок

Испанская «Валенсия» на домашней площадке переиграла берлинскую «Альбу» в третьем матче финальной серии Еврокубка и завоевала трофей. Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой немного сильнее оказались гости, которым удалось уйти на первый перерыв с минимальным преимуществом в счёте. Второй игровой отрезок целиком остался за хозяевами, и к большому перерыву они, совершив рывок, вели в счёте — 46:33.

Не особо изменилась ситуация и в третьей четверти — к её окончанию преимущество испанцев достигло 19 очков. Заключительный игровой отрезок превратился в формальность, в нём сильнее так же оказались хозяева паркета. Итоговый счёт матча — 89:63.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мэтт Томас, набравший 19 очков.В составе гостей 19 очков набрал Рокас Гедрайтис.

Благодаря этой победе «Валенсия» завоевала путёвку в Евролигу на следующий сезон.

Еврокубок. Финал. 3-й матч
15 апреля 2019, понедельник. 21:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
89 : 63
(17:18, 29:15, 17:11, 26:19)
Альба
Берлин, Германия
Валенсия: Абальде, Лабери, Дьо, ван Россом, Томас, Тоби, Дублевич, Вивес, Сан Эметерио, Састре, Доорненкамп
Альба: Сайбу, Сива, Гиффей, Шнайдер, Херманнссон, Вагнер, Огбе, Гедрайтис, Тиман, Клиффорд, Нноко, Сикма
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