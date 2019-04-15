«Валенсия» стала победителем Еврокубка

Испанская «Валенсия» на домашней площадке переиграла берлинскую «Альбу» в третьем матче финальной серии Еврокубка и завоевала трофей. Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой немного сильнее оказались гости, которым удалось уйти на первый перерыв с минимальным преимуществом в счёте. Второй игровой отрезок целиком остался за хозяевами, и к большому перерыву они, совершив рывок, вели в счёте — 46:33.



Не особо изменилась ситуация и в третьей четверти — к её окончанию преимущество испанцев достигло 19 очков. Заключительный игровой отрезок превратился в формальность, в нём сильнее так же оказались хозяева паркета. Итоговый счёт матча — 89:63.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мэтт Томас, набравший 19 очков.В составе гостей 19 очков набрал Рокас Гедрайтис.

Благодаря этой победе «Валенсия» завоевала путёвку в Евролигу на следующий сезон.