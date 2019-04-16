«Клипперс» совершили самый большой камбэк в истории плей-офф НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» вырвали победу во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз». Игра состоялась в Окленде на «Оракл-Арене» и завершилась со счетом 135:131 в пользу гостей.

В третьей четверти преимущество «Голден Стэйт» достигло 31 очка (94:63), после чего «Клипперс» отыграли отставание и вышли вперёд. Как сообщает ESPN, этот камбэк стал самым большим в истории плей-офф НБА.

Ранее рекорд принадлежал «Лос-Анджелес Лейкерс», который в 1989 году обыграл «Сиэтл Суперсоникс» в четвёртом матче серии второго раунда (97:95, 4-0), уступая по ходу игры 29 очков (14:43).

Третий матч серии «Клипперс» и «Голден Стэйт» проведут в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» 19 апреля, начало — в 5:30 мск.