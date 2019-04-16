Итудис: ЦСКА ожидает жёсткое сражение в первом матче с «Басконией»

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с испанской «Басконией».

«Начинаем серию плей-офф и, как всегда на этой стадии сезона, ожидаем, что она будет сложной. Будем подходить к ней от матча к матчу и сейчас фокусируемся на первом. Мы недавно играли с «Басконией» и знаем силу соперника. Ожидаем жёсткого сражения, надеюсь, наши болельщики это понимают и заполнят трибуны», — приводит слова Итудиса пресс-служба «армейцев».

Матч ЦСКА — «Баскония» состоится сегодня, 16 апреля, в Москве на арене «Мегаспорт», начало — в 20:00 мск.

Напомним, ЦСКА завершил регулярный чемпионат Евролиги на втором месте в турнирной таблице, одержав 24 победы в 30 матчах, «Баскония», выиграв 15 встреч, финишировала седьмой.