Уильямсон заявил, что будет участвовать в драфте НБА

Форвард Зайон Уильямсон на своей странице в «Инстаграме» объявил, что будет участвовать в предстоящем драфте Национальной баскетбольной ассоциации.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Уильямсон будет выбран под первым номером.

Видео доступно на странице Зайона Уильямсона в «Инстаграме».

В сезоне-2018/19 Зайон выступал за команду университета Дьюка «Блю Девилз», с которой дошёл до раунда Elite 8 студенческой лиги NCAA. 18-летний игрок набирал 22,6 очка, собирал 8,9 подбора, отдавал 2,1 передачи, а также совершал 2,1 перехвата и 1,8 блок-шота за 30,0 минуты в среднем за игру.

По итогам сезона Уильямсон был признан лучшим игроком лиги NCAA и попал в первую символическую сборную турнира.

В конце февраля Зайон получил травму колена на первой минуте матча с университетом Северной Каролины из-за лопнувшей кроссовки. На восстановление форварду потребовалось три недели.