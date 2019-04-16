Курбанов: серией с «Басконией» этот сезон начинается фактически заново

Форвард московского ЦСКА Никита Курбанов поделился ожиданиями от противостояния с испанской «Басконией» в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги.
«В ЦСКА собраны опытные игроки, и все понимают, что серией с «Басконией» этот сезон начинается фактически заново. Сейчас уже не имеет значения, какое место мы заняли по итогам регулярки. Да, у нас есть преимущество своей площадки, которое мы постараемся реализовать, но на этой стадии шансы всех четвертьфиналистов примерно равные. Нам надо показать свою лучшую игру, чтобы вновь пробиться в «Финал четырёх», — приводят слова Курбанова «Известия».
Первую игру серии ЦСКА и «Баскония» проведут сегодня, 16 апреля, в Москве на арене «Мегаспорт», начало — в 20:00 мск.
Не наступить бы на грабли. «Баскония» уже побеждала ЦСКА
В преддверии плей-офф Евролиги ЦСКА выглядит фаворитом серии. Но «Баскония» — это далеко не проходная команда.