Хэкетт: ЦСКА знает, насколько талантливой и жёсткой командой является «Баскония»

Защитник московского ЦСКА Дэниел Хэкетт поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с испанской «Басконией».

«Мы ждём игры с нетерпением, ведь пришла пора плей-офф, и ради этого мы бились на протяжении всего сезона. Мы знаем, насколько талантливым и жёстким соперником является «Баскония», потому постараемся противостоять её сильным сторонам и защитить домашнюю площадку», — приводит слова Хэкетта пресс-служба «армейцев».

Матч ЦСКА — «Баскония» состоится сегодня, 16 апреля, в Москве на арене «Мегаспорт», начало — в 20:00 мск.

Напомним, ЦСКА завершил регулярный чемпионат Евролиги на втором месте в турнирной таблице, одержав 24 победы в 30 матчах, «Баскония», выиграв 15 встреч, финишировала седьмой.