Моня — о завершении карьеры: праздничных церемоний не будет — не люблю такое

Капитан «Химок» Сергей Моня рассказал, как и когда планирует завершить карьеру профессионального баскетболиста.

«Ещё не планировал, как завершу карьеру, но каких-то праздничных церемоний не будет — я не люблю такое. Когда наступит момент, просто скажу: «Всё, хватит». И закончу профессиональную карьеру.

Не люблю загадывать наперёд, но сейчас тренер даёт время, и я стараюсь оправдать его доверие. Когда перестанет выпускать на паркет — задумаюсь: значит, что-то не то. Это будет первый звоночек. Второй звоночек — это самочувствие и желание. Пока это есть, я буду играть», — приводит слова 35-летнего баскетболиста пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Сергей выступает за «Химки» с 2010 года. Ранее он защищал цвета московского «Динамо», «Сакраменто Кингз», «Форт-Уэрт Флайерз», «Портленд Трэйл Блэйзерс», ЦСКА и «Автодора».