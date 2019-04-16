«Нижний Новгород» потерял Стребкова и Перри перед стартом плей-офф

Разыгрывающий Иван Стребков и защитник Кендрик Перри не помогут «Нижнему Новгороду» в плей-офф Единой лиги ВТБ. Оба игрока выбыли из-за серьёзных травм. Стребков и Перри пропустят остаток сезона, при этом разыгрывающий «Нижнего Новгорода» также не сможет сыграть на чемпионате мира, который будет проходить в Китае с 31 августа по 15 сентября.

«Надо быть реалистами, у Стребкова нет шансов восстановиться к ЧМ-2019. Перри не вернётся до конца сезона, у него очень серьёзная травма. В плей-офф нам придётся обойтись без него.

Поэтому разыгрываем молодых талантливых российских ребят на дефицитной для отечественного баскетбола позиции первого номера. 21-летний Георгий Жбанов и 21-летний Тимофей Герасимов получат игровое время. Посмотрим, как они воспользуются своими шансами», — цитируют министра спорта Нижегородской области Сергея Панова «Известия».