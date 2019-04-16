Бийомбо воспользовался опцией и продлил контракт с «Шарлотт»

Центровой «Шарлотт Хорнетс» Бисмак Бийомбо воспользовался опцией контракта и продлил соглашение с командой ещё на один год, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шэмс Чарания. За следующий сезон конголезец заработает $ 17 млн.

Нынешний сезон стал первым для баскетболиста в составе команды из Северной Каролины. В регулярном чемпионате Бисмак принял участие в 54 встречах, набирая в них 4,4 очка, собирая 4,6 подбора и совершая 0,8 блок-шота за 14,5 минуты в среднем.

Следующий сезон станет для Бийомбо девятым в карьере в НБА. Напомним, что «Шарлотт Хорнетс» по итогам регулярного чемпионата не сумели квалифицироваться в плей-офф. Команда заняла девятое место в Восточной конференции, победив 39 раз и потерпев поражение в 43 встречах.