Руководство «Лейкерс» и Лю проведут встречу 19 апреля

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка и Тайрон Лю проведут встречу в пятницу, 19 апреля, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Брэд Тёрнер. Стороны обсудят возможное подписание контракта Лю с командой из Калифорнии.

Тайрон является основным кандидатом на пост главного тренера калифорнийской команды. Напомним, «Лейкерс» остались без тренера спустя несколько дней после завершения регулярного чемпионата. В клубе объявили, что Люк Уолтон покинул пост наставника по обоюдной договорённости с руководством.

Позже ряд источников сообщил, что Уолтона уволили, а сам Люк хотел продолжать работать в «Лейкерс». Что касается Лю, то ранее он возглавлял «Кливленд Кавальерс». В команде из Огайо он работал и с Леброном Джеймсом, который ныне защищает цвета «Лейкерс».