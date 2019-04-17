Тимма проведёт мастер-класс для детей 10-14 лет

Форвард «Химок» Янис Тимма проведёт мастер-класс для детей в возрасте от 10 до 14 лет, сообщает официальный сайт команды из Московской области.

Мастер-класс состоится в Баскетбольном центре «Химки» в субботу, 20 апреля. Начало мероприятия запланировано на 14:00. Для участия в мастер-классе необходимо пройти онлайн-регистрацию, которая доступна по соответствующей ссылке.

Форвард сборной Латвии начинал сезон в составе пирейского «Олимпиакоса». В «Химках» Тимма выступает на правах аренды, к команде он присоединился в марте и уже успел вписаться в коллектив.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ он принял участие в пяти встречах, набирая в них 17,4 очка, собирая 3,8 подбора и совершая 1,8 передачи в среднем.