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«Денвер» сравнял счёт в серии с «Сан-Антонио», несмотря на 31 очко Дерозана

«Денвер» сравнял счёт в серии с «Сан-Антонио», несмотря на 31 очко Дерозана
Баскетбол / НБА

Во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Сан-Антонио Спёрс» и победил со счётом 114:105 (21:26, 28:33, 26:23, 39:23).

Календарь плей-офф НБА

Главным героем встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который набрал 21 очко, собрал 13 подборов и отдал 8 передач. 24 очка в составе победителей набрал Джамал Маррей, 23 — у Гэри Харриса.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сан-Антонио» Демар Дерозан, набравший 31 очко. В активе форварда «Спёрс» Ламаркуса Олдриджа 24 очка и 8 подборов.

Таким образом, «Денвер» сравнял счёт в четвертьфинальной серии — 1-1. Третья встреча состоится 19 апреля и пройдёт в Сан-Антонио.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
17 апреля 2019, среда. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
114 : 105
(21:26, 28:33, 26:23, 39:23)
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Маррей - 24, Харрис - 23, Йокич - 21, Миллсэп - 20, Моррис - 11, Бисли - 8, Пламли - 4, Бартон - 3, Томас, Крэйг, Лайлз, Вандербилт, Эрнангомес
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 31, Олдридж - 24, Уайт - 17, Белинелли - 8, Миллз - 5, Форбс - 5, Гэй - 5, Пёлтль - 5, Дав. Бертанс - 3, Мотеюнас - 2, Уокер, Пондекстер, Каннингем
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