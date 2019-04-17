Лиллард и Уэстбрук повздорили во время матча

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард едва не подрался с разыгрывающим «Оклахома-Сити Тандер» Расселлом Уэстбруком во второй четверти второго матча серии первого раунда плей-офф НБА.



Лиллард защищался против Уэстбрука и, когда тот поскользнулся, активно пытался отобрать у него мяч. Уэстбрук, обороняясь, начал раздражённо отмахиваться и после ответного лёгкого толчка упал на паркет и стал апеллировать к судьям. Эскалацию конфликта предотвратили подбежавшие рефери и другие игроки. После просмотра видеоповтора арбитры не усмотрели нарушений правил в действиях обоих баскетболистов.



Встреча завершилась домашней победой «Портленда» со счётом 114:94, после которой он повёл в серии 2-0.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.