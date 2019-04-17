Попович: мы пропустили 39 очков в четвёртой четверти. О чём ещё тут говорить?

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович остался крайне недоволен действиями команды в заключительном периоде второго матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Денвер Наггетс».



«Мы пропустили 39 очков в четвёртой четверти. О чём ещё тут говорить? Конечно, в этом есть заслуга Пола Миллсэпа и Джамала Маррея. Они доставили нам много неприятностей, а мы не смогли остановить ни одного, ни второго», – приводит слова Поповича ESPN.



Матч завершился выездным поражением «Сан-Антонио» 105:114. После него счёт в серии стал равным 1-1. По ходу второй половины «Спёрс» упустили преимущество «+19», проиграв заключительную четверть 23:39. Попович на этом отрезке получил технический фол за слишком активное проявление эмоций.