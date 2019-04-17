Фан «Голден Стэйт» полетит в Хьюстон мстить посмеявшемуся над травмой Казинса

Один из болельщиков «Голден Стэйт Уорриорз» принял близко к сердцу шутку любителя баскетбола из Хьюстона, который позволил себе посмеяться над травмой центрового Демаркуса Казинса, сообщает Clutch Points. В ответ поклонник «Голден Стэйт» опубликовал в своём микроблоге в «Твиттере» фотографию билета на самолёт в Хьюстон ценой около $ 500 с предупреждением, что придёт отомстить обидчику за оскорбление.



Казинс получил разрыв четырёхглавой мышцы бедра левой ноги во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс». Наиболее вероятно, он полностью пропустит остаток сезона.



«Голден Стэйт» и «Хьюстон Рокетс» могут встретиться во втором раунде плей-офф, если выиграют свои текущие серии.

Казинс пропустит остаток плей-офф