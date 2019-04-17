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Роскошный аллей-уп Шведа и Мики – в топ-10 недели в Лиге ВТБ

Роскошный аллей-уп Шведа и Мики – в топ-10 недели в Лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Роскошные аллей-упы в исполнении игроков «Химок» Алексея Шведа и Джордана Мики, а также баскетболистов «Локомотива-Кубань» Дмитрия Кулагина и Джауана Джонсона, мощный данк в быстром отрыве форварда ЦСКА Никиты Курбанова, невероятное попадание после эффектного полёта под кольцом мощного форварда УНИКСа Мориса Ндура, шикарный блок-шот центрового «Зенита» Джейлена Рейнольдса, сокрушительные данки центрового УНИКСа Артёма Клименко, атакующего защитника «Нижнего Новгорода» Георгия Жбанова и центрового «Пармы» Ивана Лазарева оказались среди лучших моментов матчей минувшей игровой недели регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.

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