На баскетбольных турнирах ОИ-2020 будет использован новый формат

На Олимпийских играх в Токио в 2020 году будет использоваться новый формат турнира по баскетболу. Теперь финалисты проведут по шесть матчей, а не по восемь, как было ранее, сообщает ФИБА.

В мужском и женском турнирах примут участие по 12 команд, они будут разбиты на три группы по четыре в каждой. Далее команды сыграют по круговой системе друг с другом. После этого сборные, занявшие первое и второе места, а также две лучшие команды из числа тех, которые стали третьими, пройдут в финальную стадию. Оставшиеся четыре команды покинут турнир.

Далее восемь команд, пробившихся в плей-офф, сформируют четвертьфинальные пары. После этого турнир будет проходить по олимпийской системе с выбыванием команд в случае поражения. Таким образом, команды, которые дойдут до финала, проведут на турнире по шесть матчей, а не восемь, как это было раньше.