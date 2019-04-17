Куртинайтис: «Нижний Новгород» всегда играет здорово

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».



«У «Нижнего Новгорода» хороший тренер Зоран Лукич, которого я давно знаю. Его команда всегда играет здорово, несмотря на потерю ведущего разыгрывающего Перри. Даже без него они играют хорошо, что показали в Саратове и дома против ЦСКА. В Нижнем всегда приходится тяжело, но мы к этому готовы. Ожидаем тяжёлой борьбы, но надеемся на победу», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.



Встреча между «Химками» и «Нижним Новгородом» пройдёт сегодня, 17 апреля 2019 года, в Нижнем Новгороде. Начало матча — в 19:00 мск.