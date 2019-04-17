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«Калев» обыграл «Зенит», Ротен набрал 31 очко

«Калев» обыграл «Зенит», Ротен набрал 31 очко
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» уступил «Калеву» на выезде в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева площадки смогли захватить инициативу с первой четверти, выйдя вперёд на девять очков к первому перерыву. Во втором игровом отрезке гостям удалось восстановить статус-кво на площадке, сведя игровой отрезок вничью, однако преимущество «Калева» в счёте сохранилось.

Не изменилась ситуация и после перерыва — «Калеву» удалось отыграть ещё шесть очков. Заключительная четверть осталась за гостями, однако выиграть им удалось с разницей всего в одно очко. В итоге — закономерная победа «Калева» со счётом 96:80.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тони Ротен, набравший 31 очко. В составе гостей 15 очков набрал Коди Миллер-Макинтайр.

Единая лига ВТБ
17 апреля 2019, среда. 19:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
96 : 80
(24:13, 19:19, 28:22, 25:26)
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Калев: Ротен - 31, Моултри - 22, Льюис - 17, Китсинг - 7, Дорбек - 6, Курбас - 5, Линч - 5, Миркович - 3, Сокк, Салаш, Кангур, Кеедус
Зенит: Миллер-Макинтайр - 15, Скрабб - 14, Арманд - 8, Валиев - 8, Симонович - 7, Ютофф - 7, Мекель - 6, Пушков - 6, Трушкин - 5, Балашов - 4, Шевчук, Панин
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