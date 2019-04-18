Плаза: мы не справились со своей задачей

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился впечатлениями от поражения в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом» (80:96).



«Абсолютно заслуженная победа «Калева». Сложно к этому что-то добавить. Они были энергичнее нас сегодня, во второй половине нам стало заметно не хватать сил. Мы не справились со своей задачей сегодня. Я не ищу оправданий из-за проблем с составом, но нужно понимать, что потери основных игроков не могут пройти бесследно. Все это не стало причинами поражения, мы проиграли из-за своих ошибок. Но проблемы очень сильно осложнили задачу» — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Эта победа позволила таллинскому коллективу обеспечить себе место в плей-офф сезона Единой лиги ВТБ.