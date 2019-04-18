Аллей-уп на Моултри и эффектный данк Льюиса — в обзоре матча «Калев» — «Зенит»

Санкт-петербургский «Зенит» уступил «Калеву» на выезде в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева площадки смогли захватить инициативу с первой четверти, выйдя вперёд на девять очков к первому перерыву. Во втором игровом отрезке гостям удалось восстановить статус-кво на площадке, сведя игровой отрезок вничью, однако преимущество «Калева» в счёте сохранилось.

Не изменилась ситуация и после перерыва — «Калеву» удалось отыграть ещё шесть очков. Заключительная четверть осталась за гостями, однако выиграть им удалось с разницей всего в одно очко. В итоге — закономерная победа «Калева» со счётом 96:80.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тони Ротен, набравший 31 очко. В составе гостей 15 очков набрал Коди Миллер-Макинтайр.

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