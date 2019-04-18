Ирвинг: 37 очков в матче с «Индианой»? Спокойно к этому отношусь

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг прокомментировал свою игру во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Индианой Пэйсерс» (99:91, 2-0). За 39 минут 27-летний баскетболист записал в актив 37 очков, 7 результативных передач, 6 подборов, 2 блок-шота и 1 перехват.

«Довольно спокойно к этому отношусь. Я просто счастлив быть в одном ряду с великими игроками, которые показали невероятный баскетбол в «Ти-Ди Гарден» или на старой арене «Селтикс». Мне нравится играть здесь. Я пережил долгое путешествие. У меня было две операции на колене, в прошлом году приходилось за всем наблюдать со стороны. Наконец у меня появилась возможность проявить себя в составе «Бостона» в плей-офф», — приводит слова Ирвинга ESPN.

«Селтикс» и «Пэйсерс» проведут третий матч серии 20 апреля в Индианаполисе на арене «Банкерс Лайф Филдхаус», начало — в 3:30 мск.