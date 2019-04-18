Стивенс: Ирвинг был невероятен во втором матче с «Индианой»

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс прокомментировал игру разыгрывающего команды Кайри Ирвинга во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Индианой Пэйсерс» (99:91, 2-0). За 39 минут 27-летний баскетболист записал в актив 37 очков, 7 результативных передач, 6 подборов, 2 блок-шота и 1 перехват.

«Кайри был невероятен. Когда он показывает такую игру, то привлекает столько внимания, сколько возможно привлечь в этой лиге. В последние несколько минут встречи он просто всё делал правильно.

Мне понравилось, как наша команда двигала мяч в этом матче. Мы принимали правильные решения. И, конечно, Кайри показал особенную игру», — приводит слова 42-летнего специалиста ESPN.

«Селтикс» и «Пэйсерс» проведут третий матч серии 20 апреля в Индианаполисе на арене «Банкерс Лайф Филдхаус», начало — в 3:30 мск.