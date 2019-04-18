В НБА считают, что Дюрант не останется в «Голден Стэйт»

Большинство людей в Национальной баскетбольной ассоциации считают, что форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант начнёт сезон-2019/20 в новой команде, сообщает The Athletic.

«Большинство людей в НБА ожидают, что Дюрант не станет подписывать новый контракт с «Голден Стэйт», независимо от результатов нынешнего плей-офф. «Уорриорз» хотели получить возможность завоевать три подряд чемпионских титула. Они не будут нуждаться в извинениях, если Кевин решит уйти, но в команде всё равно присутствует напряжение», — говорится в статье издания.

В первом раунде плей-офф соперником «Голден Стэйт» является «Лос-Анджелес Клипперс». После двух матчей в Окленде счёт серии 1-1. Третью встречу команды проведут в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» 19 апреля, начало — в 5:30 мск.