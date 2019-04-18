Куртинайтис: «Химки» собрались в последний момент и показали характер

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (97:93 ОТ).

«Рад этой нелёгкой победе. В Нижнем Новгороде мы всегда имеем сложности, независимо от состава нижегородской команды. Здесь всегда тяжело играть, сегодняшний матч таким и получился.

Я недоволен началом матча и той энергией, которую мы показали. В принципе, мы сыграли только последние пять минут четвёртой четверти и овертайм, где продемонстрировали нужную энергию и желание. Хорошо, что этого хватило для победы.

У нас было семь дней на подготовку к этому матчу, что необычно в этом сезоне, и мы как-то выпали из игрового ритма, ведь с учётом Евролиги иногда у получалось по три игры за неделю. Поэтому сегодня начали вяло и несобранно, допустили 20 потерь, хотя подобное с нами случалось месяца два назад.

Хорошо, что ребята собрались в последний момент и показали характер, однако в то же время хочу отдать должное «Нижнему Новгороду» и тренеру Зорану Лукичу, которым я всегда восхищался. Независимо от состава, его парни всегда играют на 150 процентов своих возможностей. Это желание и старание иногда важнее каких-то технических данных.

Что касается последней атаки в основное время, то пас на Тимму был первой опцией, и это сработало. Мы знали, что все побегут за Лёшей Шведом, как и произошло», — приводит слова Куртинайтиса пресс-служба «Химок».